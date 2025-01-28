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Зеленський: зараз є можливість реального миру, але Путін прагне вбивати або отримати паузу і готувати нове вторгнення

Влад Дідусь
28 січня, 2025 вiвторок
23:08
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться переговорів

Зміст

Про це Володимир Зеленський пише у Telegram.

"Сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною", - йдеться у заяві.

За словами президента України, зараз є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе для продовження війни.

"Щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення. Світовим лідерам варто врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени, а саме: Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів. І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо – усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", - вважає Володимир Зеленський.

  • 28 січня російський диктатор Володимир Путін зажадав скасувати указ Зеленського про заборону переговорів з РФ та знову назвав президента України "нелегітимним".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Військові новини
переговори з РФ
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