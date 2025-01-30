В Індії через тисняву на найбільшому у світі фестивалі загинули щонайменше 30 людей

Про це інформує Euronews.

Вказано, що інцидент стався вранці 29 січня, коли віряни зібралися для занурення у воду. Правоохоронці повідомили про щонайменше 30 загиблих та 60 поранених унаслідок тисняви. Постраждалих доправили до найближчих лікарень.

Згодом посадовці повідомили, що ситуація перебуває під контролем, втім у районі зібрався "величезний натовп".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих, назвавши інцидент "надзвичайно сумним".

"Мої глибокі співчуття вірянам, які втратили своїх близьких. Разом з цим бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Місцева адміністрація бере участь у наданні посильної допомоги постраждалим", - написав він.

Фестиваль розпочався 13 січня. Він триватиме до 26 лютого і його відвідають близько 400 мільйонів людей.