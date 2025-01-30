В Індії через тисняву на найбільшому у світі фестивалі загинули щонайменше 30 людей
На півночі Індії через тисняву на фестивалі Маха Кумбха Мела загинули щонайменше 30 людей, також відомо про 60 постраждалих
Про це інформує Euronews.
Вказано, що інцидент стався вранці 29 січня, коли віряни зібралися для занурення у воду. Правоохоронці повідомили про щонайменше 30 загиблих та 60 поранених унаслідок тисняви. Постраждалих доправили до найближчих лікарень.
Згодом посадовці повідомили, що ситуація перебуває під контролем, втім у районі зібрався "величезний натовп".
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих, назвавши інцидент "надзвичайно сумним".
"Мої глибокі співчуття вірянам, які втратили своїх близьких. Разом з цим бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Місцева адміністрація бере участь у наданні посильної допомоги постраждалим", - написав він.
Фестиваль розпочався 13 січня. Він триватиме до 26 лютого і його відвідають близько 400 мільйонів людей.
- 2 грудня 2024 року у Гвінеї під час футбольного матчу сталися сутички між вболівальниками, через тисняву загинули 56 людей.
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