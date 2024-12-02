У Гвінеї через сутички на футбольному матчі загинули 56 людей

Про це повідомляє France24.

За словами прем’єр-міністр Гвінеї Амаду Урі Баха, тиснява на стадіоні виникла в неділю, 1 грудня, у місті Нзерекоре під час фіналу місцевого турніру між командами "Лабе" та "Нзерекоре", який було організовано на честь гвінейського воєначальника Мамаді Думбуя.

Уряд Гвінеї заявив, що 56 людей загинули та ще більше отримали поранення внаслідок тисняви, що виникла через суперечливий гол. Місцеві ЗМІ написали, що сили безпеки намагалися застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти вболівальників після сутичок, які виникли через призначений пенальті.

Зазначається, що серед загиблих є кілька дітей, деякі з поранених перебувають у лікарнях у важкому стані. На відео з місця події видно, як частина стадіону вигукувала та протестувала проти суддівства перед тим, як спалахнули сутички, коли вболівальники вийшли на поле. Люди бігали, намагаючись втекти зі стадіону, багато з них перестрибували високий паркан.

Коаліція "Національний альянс за альтернативу та демократію" закликала провести розслідування. У ньому сказано, що турнір був організований для підтримки "незаконних і недоречних" політичних амбіцій військового лідера.