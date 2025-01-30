Ліга чемпіонів: який вигляд має фінальна турнірна таблиця. Хто зіграє у плей-офф
У середу, 29 січня, відбулись фінальні матчі основного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
8-й тур був завершальний для основного раунду Ліги чемпіонів. У підсумку у вісімці найкращих фінішували "Ліверпуль", "Барселона", "Арсенал", "Інтер", "Атлетіко", "Баєр", "Лілль" та "Астон Вілла". Ці команди напряму вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ.
"Аталанта", "Боруссія" Дортмунд, "Реал", "Баварія", "Мілан", ПСВ, "ПСЖ", "Бенфіка", "Монако", "Брест", "Феєноорд", "Ювентус", "Селтік", "Манчестер Сіті", "Спортінг" та "Брюгге" посіли місця від 9-го до 24-го відповідно. Команди зіграють у стикових матчах за вихід в 1/8 фіналу.
"Динамо" Загреб, "Штутгарт", "Болонья", "Црвена Звезда", "Штурм", "Спарта" Прага, "РБ Лейпциг", "Жирона", "Зальцбург", "Слован" Братислава та "Янг Бойз" вилетіли з турніру.
Далі не вийшов також і донецький "Шахтар", який набрав 7 очок, і посів 27 місце. До зони стикових матчів забракло 4 балів.
Жеребкування наступного раунду ЛЧ пройде 31 січня.
Ліга чемпіонів: турнірна таблиця після 8-го туру
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).
6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-ме місце.
Здолавши в матчі 7-го туру французький "Брест" із рахунком 2:0, "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ. Проте у 8-му турі українці програли дортмундській "Боруссії" (1:3), і закінчили свої виступи у турнірі.
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