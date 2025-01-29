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"Шахтар" програв "Боруссії" і вилетів з Ліги чемпіонів

Влад Дідусь
29 січня, 2025 середа
23:55
Футбол Марлон Гомес (праворуч), Боруссія - Шахтар

У середу, 29 січня, донецький "Шахтар" поступився дортмундській "Боруссії" у матчі 8-го туру Ліги чемпіонів

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Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч закінчився поразкою "Шахтаря" з рахунком 1:3. За дортмундську "Боруссію" дубль у ворота українців оформив Серу Гірассі, ще один гол забив Рамі Бенсебаїні.

"Шахтар" відзначився на початку другого тайму. На 50-й хвилині Марлон Гомес забив мʼяч і скоротив відставання української команди до 1 голу, але цього було замало.

Для "Шахтаря" виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів завершені. Донецька команда набрала 7 очок, а до зони плей-офф забракло 4 балів. "Боруссія" зуміла вийти у наступний раунд.

Ліга чемпіонів

8-й тур

29 січня

"Боруссія" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 - Марлон, 50

 Попередження: Беєр, 27 - Кевін, 25, Марлон, 58

"Боруссія": Кобель, Бенсебаїні (Антон, 89), Шлоттербек, Джан, Рюерсон, Забітцер, Брандт (Рейна, 65), Беєр (Грос, 46), Адеємі (Дюранвіль, 65), Гіттенс (Коуто, 85), Гірассі

"Шахтар": Різник, Азаров (Енріке, 73), Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Криськів, Марлон (Бондаренко, 83), Судаков (Степаненко, 89), Зубков (Траоре, 73), Педрінью (Неверттон, 83), Кевін

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар" 

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-ме місце. 

Здолавши в матчі 7-го туру французький "Брест" із рахунком 2:0, "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ. Проте у 8-му турі українці програли дортмундській "Боруссії" (1:3), і закінчили свої виступи у турнірі.

Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
єврокубки
Боруссія Дортмунд
Результати футбольних матчів
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