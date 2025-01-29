Воїни 3-ї ОШБр спростували заяву РФ про окупацію Новоєгорівки на Луганщині
У середу, 29 січня, українські воїни спростували заяву росіян про взяття населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал 3-ї ОШБр.
Населений пункт Новоєгорівка (Луганщина) розташований у зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.
"Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади", - повідомили українські воїни.
- Від початку доби 29 січня на російсько-українському фронті зафіксували 91 бойове зіткнення. На Покровському напрямку окупанти ведуть найактивніші бойові дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.77 Купівля 41.77Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе