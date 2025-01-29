Воїни 3-ї ОШБр спростували заяву РФ про окупацію Новоєгорівки на Луганщині

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал 3-ї ОШБр.

Населений пункт Новоєгорівка (Луганщина) розташований у зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

"Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади", - повідомили українські воїни.