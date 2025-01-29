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На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення, з них 39 – на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
29 січня, 2025 середа
16:31
Війна з Росією

Від початку доби 29 січня на російсько-українському фронті зафіксували 91 бойове зіткнення. На Покровському напрямку окупанти ведуть найактивніші бойові дії

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. Так, через атаки РФ постраждали населені пункти Стара Гута, Студенок, Тимофіївка, Бобилівка та Камінь.

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку ворог вісім разів атакував позиції Сил оборони. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни відбили вже 19 атак, чотири боєзіткнення точаться до цього часу.

На Сіверському напрямку від початку доби росіяни здійснили п'ять спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського – ворог отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 39 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 27 атак противника на напрямку. Росіяни зазнають значних втрат у живій силі на цьому напрямку.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Одне боєзіткнення триває.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили дві атаки російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 21 КАБ.

  • На російсько-українському фронті 28 січня відбулося 193 бойові зіткнення. Лише на Покровському напрямку ворожа армія здійснила 88 штурмів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
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