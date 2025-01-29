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Війна з Росією: хроніка
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РФ за добу війни в Україні втратила 1670 окупантів, 10 танків і 29 артсистем

Катерина Єсікова
29 січня, 2025 середа
07:37
Війна з Росією знищена ворожа техніка

Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1670 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 10 танків РФ

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 834 670 (+1670) осіб,
  • танків ‒ 9886 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 597 (+24) од,
  • артилерійських систем – 22 395 (+29) од,
  • РСЗВ – 1264 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 456 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 366 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3721 (+3).

Дані уточнюються.

  • 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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