РФ за добу війни в Україні втратила 1670 окупантів, 10 танків і 29 артсистем
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1670 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 10 танків РФ
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 834 670 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9886 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 597 (+24) од,
- артилерійських систем – 22 395 (+29) од,
- РСЗВ – 1264 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 456 (+57),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 366 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3721 (+3).
Дані уточнюються.
- 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
Залиште коментар
Читайте також:
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+6.2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.84 Купівля 41.84Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.73Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе
2025, середа
29 січня
08:09
Президент Сербії Вучич допустив можливість проведення позачергових виборів після відставки прем’єра
06:53
Поліція Капітолія арештувала чоловіка, який хотів вбити трьох посадовців, зокрема спікера Джонсона
03:39
Представниця комітету ВР з питань бюджету анонсувала переговори з Держдепом США щодо призупинення допомоги
01:48
Демократи в Сенаті США заблокували проєкт республіканців про санкції проти посадовців МКС за ордер на арешт Нетаньягу
00:41
Оновлено
"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський та МЗС відповіли Фіцо, який назвав президента України ворогом Словаччини
00:00
Ексклюзив
Темп ухвалення рішень адміністрацією Трампа збільшуватиметься, Путін відчуватиме більше тиску, - нардеп Наливайченко
2025, вiвторок
28 січня
23:08
Зеленський: зараз є можливість реального миру, але Путін прагне вбивати або отримати паузу і готувати нове вторгнення
23:00
Оновлено
Від початку доби на фронті зафіксували 174 боєзіткнення: на Покровському напрямку росіяни здійснили 75 атак
22:50
Творці фільму про журналіста й військового Олександра Махова оголосили збір коштів на завершення виробництва
22:29
Ексклюзив
Ні Путіну, ні Лукашенку не дадуть розіграти напад на країну ЄС, - ексголова СБУ Наливайченко
21:52
Ексклюзив
Із війною поточної інтенсивності запасу міцності у росіян залишилося на рік, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:17
Ексклюзив
Виглядає як боротьба впливів через невпорядкованість закупівлі зброї, - Княжицький про скандал довкола АОЗ