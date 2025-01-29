Ультраправий польський депутат зірвав хвилину мовчання за жертвами Голокосту в Європарламенті
Під час спеціального засідання Європарламенту з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Брюсселі 29 січня ультраправий польський євродепутат Гжегож Браун почав вигукувати "Молімося за жертв єврейського геноциду в Газі"
Про це повідомив сайт European Jewish Press.
Церемонію, якою також відзначали 80-ту річницю визволення в'язнів концентраційного табору смерті Аушвіц-Біркенау, президентка Європарламенту Роберта Мецола відкрила словами: "Ми ніколи не можемо забути й ми повинні діяти".
"Наше покоління – останнє, яке має привілей знати тих, хто пережив Голокост, і чути їхні історії з перших уст. Їхні голоси, їхня мужність, їхні спогади є містком у минуле, яке ніколи не можна забувати", – додала вона.
Під час засідання Мецола оголосила про хвилину мовчання на знак ушанування шістьох мільйонів євреїв, знищених нацистами. У цей час депутат Європарламенту Гжегож Браун, член партії "Конфедерація" вигукнув: "Помолімося за жертв єврейського геноциду в Газі".
Після цього Роберта Мецола попросила євродепутата покинути залу та попросила вибачення за цей інцидент у присутніх. Церемонію завершили музичним виконанням єврейської молитви за померлих Kaddish.
Про цей інцидент також написав у соцмережі X депутат Європарламенту Даріуш Йонський.
"Брауна вигнали за хуліганство під час спеціального пленарного засідання, присвяченого Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту та 80-й річниці звільнення Аушвіцу. Сором", – прокоментував він.
У засіданні взяла участь Коррі Германн, донька угорського композитора Пала Германна, убитого нацистами в 1944 році. Вона розповіла, як її батька заарештували під час облави, відправили до в'язниці, а звідти у вагоні для худоби перевезли в концтабір біля Парижа. Дорогою він устиг написати своєму швагру й викинути з поїзда записку, в якій просив урятувати інструменти. Це було останнє повідомлення від нього.
Віолончель Германна вдалося врятувати, і під час засідання євродепутати мали змогу послухати короткий сольний концерт, зіграний на цьому інструменті.
Як повідомило RFM 24, на прохання голови Європарламенту Брауна вилучили з пленарного засідання та вивели із зали в супроводі парламентської охорони. Він ризикує втратити зарплату євродепутата.
- Польський депутат ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун у грудні 2023 року "відзначився" під час засідання польського сейму: схопив у залі вогнегасник і загасив ханукальну менору під час затвердження нового уряду
- А 4 червня 2024 року Браун зняв з кургану Костюшка в Кракові український прапор, заявивши, що він був розміщений "у невідповідному місці".
- Голова люблінського осередку партії "Конфедерація" Рафал Меклер був одним з лідерів протесту перевізників на кордоні з Україною. А Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".
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