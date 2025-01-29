Ультраправий польський депутат зірвав хвилину мовчання за жертвами Голокосту в Європарламенті

Про це повідомив сайт European Jewish Press.

Церемонію, якою також відзначали 80-ту річницю визволення в'язнів концентраційного табору смерті Аушвіц-Біркенау, президентка Європарламенту Роберта Мецола відкрила словами: "Ми ніколи не можемо забути й ми повинні діяти".

"Наше покоління – останнє, яке має привілей знати тих, хто пережив Голокост, і чути їхні історії з перших уст. Їхні голоси, їхня мужність, їхні спогади є містком у минуле, яке ніколи не можна забувати", – додала вона.

Під час засідання Мецола оголосила про хвилину мовчання на знак ушанування шістьох мільйонів євреїв, знищених нацистами. У цей час депутат Європарламенту Гжегож Браун, член партії "Конфедерація" вигукнув: "Помолімося за жертв єврейського геноциду в Газі".

Після цього Роберта Мецола попросила євродепутата покинути залу та попросила вибачення за цей інцидент у присутніх. Церемонію завершили музичним виконанням єврейської молитви за померлих Kaddish.

#WeRemember



Watch: @Europarl_EN marks International Holocaust Remembrance Day and the 80th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau extermination camp.#NeverAgain https://t.co/G7hbTyAJKe — Roberta Metsola (@EP_President) January 29, 2025

Про цей інцидент також написав у соцмережі X депутат Європарламенту Даріуш Йонський.

"Брауна вигнали за хуліганство під час спеціального пленарного засідання, присвяченого Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту та 80-й річниці звільнення Аушвіцу. Сором", – прокоментував він.

Prawdziwa twarz konfederacji!

Braun wyrzucony za zakłócanie porządku w trakcie specjalnej sesji plenarnej z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Wstyd❗️ pic.twitter.com/sDdvLPwvLC — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) January 29, 2025

У засіданні взяла участь Коррі Германн, донька угорського композитора Пала Германна, убитого нацистами в 1944 році. Вона розповіла, як її батька заарештували під час облави, відправили до в'язниці, а звідти у вагоні для худоби перевезли в концтабір біля Парижа. Дорогою він устиг написати своєму швагру й викинути з поїзда записку, в якій просив урятувати інструменти. Це було останнє повідомлення від нього.

Віолончель Германна вдалося врятувати, і під час засідання євродепутати мали змогу послухати короткий сольний концерт, зіграний на цьому інструменті.

Як повідомило RFM 24, на прохання голови Європарламенту Брауна вилучили з пленарного засідання та вивели із зали в супроводі парламентської охорони. Він ризикує втратити зарплату євродепутата.