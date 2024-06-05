У Кракові на курган Костюшка повернули прапор України, який напередодні зняв проросійський депутат

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Кракові та Малопольське воєводство.

Як зазначено в повідомленнях, після інциденту український прапор повернули на курган, на підтвердження цього опубліковано відповідну світлину.

Невдовзі після зняття українського прапора з кургану Костюшка його повернули на місце. Зокрема на піднятті прапора були присутні генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар.

Кшиштоф Ян Кленчар зазначив, що український прапор на польській національній пам'ятці є "символічним вираженням солідарності між поляками та українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо торкнулося горе війни".

"Мені шкода, що заради піару деякі люди готові діяти не тільки проти символів, а й проти принципів громадського порядку і проти соціальних норм, виражених, наприклад, у правових положеннях про несанкціоноване використання чужого майна і повагу до державних знаків і громадських місць, що увічнюють історичні події", - додав він.

Напередодні, 4 червня, депутат від ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Ґжеґож Браун зняв із кургану Костюшка в Кракові український прапор.

"Прапор України, який був розміщений у невідповідному місці, як чесна людина, яка знайшла, передаю до консульства у Кракові", - написав він у соцмережі.

Довідка. Курган Костюшка у Кракові - один з п'яти штучно створених курганів, що був насипаний у 1820–1823 роках на честь польського національного героя Тадеуша Костюшка. Курган розташований у західній частині Кракова в адміністративному районі Звєжинець. Тут також працює музей Костюшка.