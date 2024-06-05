У Кракові на курган Костюшка повернули прапор України, який напередодні зняв проросійський депутат
На курган Костюшка у Кракові повернули український прапор, який 4 червня зняв польський депутат ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Кракові та Малопольське воєводство.
Як зазначено в повідомленнях, після інциденту український прапор повернули на курган, на підтвердження цього опубліковано відповідну світлину.
Невдовзі після зняття українського прапора з кургану Костюшка його повернули на місце. Зокрема на піднятті прапора були присутні генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар.
Кшиштоф Ян Кленчар зазначив, що український прапор на польській національній пам'ятці є "символічним вираженням солідарності між поляками та українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо торкнулося горе війни".
"Мені шкода, що заради піару деякі люди готові діяти не тільки проти символів, а й проти принципів громадського порядку і проти соціальних норм, виражених, наприклад, у правових положеннях про несанкціоноване використання чужого майна і повагу до державних знаків і громадських місць, що увічнюють історичні події", - додав він.
Напередодні, 4 червня, депутат від ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Ґжеґож Браун зняв із кургану Костюшка в Кракові український прапор.
"Прапор України, який був розміщений у невідповідному місці, як чесна людина, яка знайшла, передаю до консульства у Кракові", - написав він у соцмережі.
Довідка. Курган Костюшка у Кракові - один з п'яти штучно створених курганів, що був насипаний у 1820–1823 роках на честь польського національного героя Тадеуша Костюшка. Курган розташований у західній частині Кракова в адміністративному районі Звєжинець. Тут також працює музей Костюшка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.12 Купівля 40.12Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе