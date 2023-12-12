Сейм Польщі призупинив роботу: один з ультраправих депутатів загасив єврейський свічник вогнегасником

Про це пише BBC Україна.

Через цей інцидент призупинили роботу Сейму, і тепер президент Польщі Анджей Дуда може не встигнути привести до присяги новий уряд на чолі з прем'єром Дональдом Туском. Тепер Туск може не встигнути на важливий для Польщі та України саміт ЄС 14-15 грудня.

Інцидент стався під час дебатів після виступу нового прем’єр-міністра Дональда Туска. Пізніше в будівлі з’явилися представники єврейської громади, які на запрошення голови Сейму святкували Хануку.

Браун кинувся на ханукальну менору з порошковим вогнегасником і демонстративно загасив свічки.

"Я прошу перервати засідання і викликати депутата Брауна для усунення від засідання. На польській землі, де стався Голокост, немає місця антисемітським проявам. Під дахом польського парламенту!" – сказав депутат Вітольд Зембачинський. Він назвав його "екстремістом".

Браун згодом заявив, що запалювання менори є "сатанинським актом" - спікер Шимон Головня виключив його із засідання і оголосив перерву.

Головня сказав, що Браун, скоріше за все, заплатить штраф.

"Я також хочу чітко заявити, що на підставі даних моніторингу, точної кваліфікації вчинку пана Брауна, проти нього буде подана заява до прокуратури, ймовірно, за статтею, яка передбачає порушення релігійних обрядів", – поінформував спікер.

На інцидент відреагував посол Ізраїлю Яков Лівне.

"Ганьба! Депутат польського парламенту щойно зробив це. Через декілька хвилин після того, як ми почали святкувати там Хануку", - прокоментував посол.

"Це ганьба. Це неприйнятно. Це не повинно повторитися", – прокоментував інцидент новий прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Якщо процедура затвердження уряду затягнеться до завтра, то зовсім не факт, що Анджей Дуда знайде в своєму графіку можливість оперативно привести міністрів до присяги, і що Туск встигне в Брюссель до початку саміту. Як розвиватиметься ситуація в Сеймі, та і, виходить, у Польщі – покаже процедурне голосування, яке має пройти в найближчий час. А поки що – перерва в роботі Сейму триває", - зазначив кореспондент ВВС.