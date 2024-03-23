Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування

Про це свідчать результати опитування CBOS, пише видання Onet.

Згідно з опитуванням, керівна "Громадянська коаліція" користується найвищим рівнем підтримки: 29% респондентів заявили, що проголосували б за неї. Рівень підтримки політсили не змінився з січня.

На другому місці – партія "Право і справедливість" з результатом 24%, яка після мінімального падіння повернулася до рівня підтримки першої половини лютого. Порівняно з першою половиною січня "ПіС" втратила 5 відсоткових пунктів.

На третьому місці з 13% підтримки опинилася "Конфедерація" (зростання на 2 відсоткових пункти порівняно з початком березня).

За "Третій шлях", що входить до урядової коаліції, зараз проголосували б 9% респондентів (зниження на 3 відсоткових пункти). За лівих проголосували б 8% опитаних.

Слід зазначити, що голова люблінського осередку партії "Конфедерація" Рафал Меклер був одним з лідерів протесту перевізників на кордоні з Україною.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Один з її ключових представників Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".