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Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування

23 березня, 2024 субота
01:52
Світ блокування кордону, Польща

У Польщі антиукраїнська партія "Конфедерація", члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, опинилася на третьому місці електоральних симпатій

Про це свідчать результати опитування CBOS, пише видання Onet.

Згідно з опитуванням, керівна "Громадянська коаліція" користується найвищим рівнем підтримки: 29% респондентів заявили, що проголосували б за неї. Рівень підтримки політсили не змінився з січня.

На другому місці – партія "Право і справедливість" з результатом 24%, яка після мінімального падіння повернулася до рівня підтримки першої половини лютого. Порівняно з першою половиною січня "ПіС" втратила 5 відсоткових пунктів.

На третьому місці з 13% підтримки опинилася "Конфедерація" (зростання на 2 відсоткових пункти порівняно з початком березня).

За "Третій шлях", що входить до урядової коаліції, зараз проголосували б 9% респондентів (зниження на 3 відсоткових пункти). За лівих проголосували б 8% опитаних.

Слід зазначити, що голова люблінського осередку партії "Конфедерація" Рафал Меклер був одним з лідерів протесту перевізників на кордоні з Україною.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Один з її ключових представників Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

  • Відзначимо, що на попередніх виборах "Конфедерація" посіла п'яте місце, набравши 7,16% голосів.
Теги:
Польща
вибори
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