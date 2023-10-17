Вибори у Польщі: пораховано майже 100% бюлетенів, розрив між лідерами скорочується

Про це повідомляє Державна виборча комісія Польщі, передає Укрінформ.

Об’єднана правиця лідирує з 36,03%, Громадянська коаліція скоротила розрив – в її активі зараз 30,12% голосів виборців.

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Крім того, до нижньої палати парламенту, долаючи п’ятивідсотковий виборчий бар’єр, потрапляють коаліція “Третій шлях” (Польська селянська партія і "Польща 2050") - 14,44%, "Нова Лівиця" - 8,46% та націоналістична "Конфедерація" - 7,17%.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що надасть право формувати коаліцію політсилі, яка набере найбільше голосів.

Державна виборча комісія Польщі планує оприлюднити остаточні результати виборів у вівторок у першій половині дня.