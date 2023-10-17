Вибори у Польщі: пораховано майже 100% бюлетенів, розрив між лідерами скорочується
Дані з 95,65% дільниць свідчать про те, що на виборах до польського Сейму перемагає владна ПіС Ярослава Качинського, але відрив від опозиційної Громадянської коаліції Дональда Туска значно скоротився
Про це повідомляє Державна виборча комісія Польщі, передає Укрінформ.
Об’єднана правиця лідирує з 36,03%, Громадянська коаліція скоротила розрив – в її активі зараз 30,12% голосів виборців.
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Крім того, до нижньої палати парламенту, долаючи п’ятивідсотковий виборчий бар’єр, потрапляють коаліція “Третій шлях” (Польська селянська партія і "Польща 2050") - 14,44%, "Нова Лівиця" - 8,46% та націоналістична "Конфедерація" - 7,17%.
Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що надасть право формувати коаліцію політсилі, яка набере найбільше голосів.
Державна виборча комісія Польщі планує оприлюднити остаточні результати виборів у вівторок у першій половині дня.
- Відповідно до підсумків опитування виборців на виході з дільниць 15 жовтня, на парламентських виборах у Польщі прохідний бар'єр для потрапляння до сейму подолали п'ять партій та блоків.
- Блок "Третій шлях", який посідає третє місце за попередніми результатами парламентських виборів у Польщі, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
- За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.
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