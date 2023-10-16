У Польщі зафіксували найбільшу явку на виборах з моменту падіння комунізму
15 жовтня, за даними 28,56% виборчих комісій, явка на парламентських виборах у Польщі склала 71,99%
Про це повідомляє РАР.
На першій конференції після початку голосування голова національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк заявив, що явка на парламентських виборах у Польщі, які відбулись у неділю, 15 жовтня, за даними 28,56% виборчих комісій, склала 71,99%.
Марціняк підкреслив, що це найвищий показник явки в історії III Речі Посполитої від 1989 року.
"Те, що ми говорили, що буде рекордна явка, справдилося. Такої явки, понад 70%, не було в історії Третьої Речі Посполитої після 1989 року"- сказав він.
- Блок "Третій шлях", який посідає третє місце за попередніми результатами парламентських виборів у Польщі, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
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