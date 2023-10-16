У Польщі зафіксували найбільшу явку на виборах з моменту падіння комунізму

Про це повідомляє РАР.

На першій конференції після початку голосування голова національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк заявив, що явка на парламентських виборах у Польщі, які відбулись у неділю, 15 жовтня, за даними 28,56% виборчих комісій, склала 71,99%.

Марціняк підкреслив, що це найвищий показник явки в історії III Речі Посполитої від 1989 року.

"Те, що ми говорили, що буде рекордна явка, справдилося. Такої явки, понад 70%, не було в історії Третьої Речі Посполитої після 1989 року"- сказав він.