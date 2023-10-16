Вибори у Польщі: партія, що набрала третій результат, не створюватиме коаліцію з чинною владою

Про це повідомляє РАР.

За попередніми результатами підрахунку голосів, "Право і справедливість" лідирує, але опозиційні партії можуть сформувати коаліцію, і тоді спільно матимуть більше мандатів у Сеймі.

"Ми вибудували нашу кампанію і політичну позицію на критиці того, що "ПіС" робить в економіці, в системі охороні здоров'я, в освіті і тому, як це зруйнувало наші міжнародні відносини і становище в Євросоюзі", – зазначив Даріуш Климчак, співголова Польської селянської партії, яка входить в блок "Третій шлях".

Климчак додав, що є "мільйон аргументів на користь того, що ніхто із серйозних політиків більше не розмовлятиме з "ПіС" після того, що вони зробили за ці два терміни".

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Щодо планів на переговори між "Третім шляхом" і "Громадянською коаліцією", очільником якої є Дональд Туск і яка зайняла друге місце, Климчак зазначив, що перша зустріч відбудеться через декілька годин після публікації офіційних результатів виборів, але контакти між представниками опозиційних сил відбуваються постійно.

Лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш заявив, що також виключає можливість коаліції з "ПіС", додавши, що його партія "йшла на вибори з гаслом: або третій шлях, або третій термін".

Співголова ще однієї партії з блоку "Третій шлях" "Польща 2050" Міхал Кобоско підкреслив, що зараз усі політики чекають на завершення підрахунку голосів, але він також виключає "ведення будь-яких переговорів з "ПіС".