Те, що ми бачимо за результатами екзитполів у Польщі, є проблемою для України, - Дунда
Народний депутат України Олег Дунда вважає, що результат виборів у Польщі може створити хитку ситуацію щодо України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наразі те, що ми бачимо по екзитполу є проблемою для України. Вона пов'язана з тим, що за результатами екзитполів на виборах перемогла ПіС (правляча національно-консервативна партія "Право і справедливість", - ред), але більшість голосів має опозиція, і це створює дуже хитку ситуацію. Польські експерти переймаються з того, що ця хитка позиція призведе до перевиборів за рік. І це розуміють усі політичні партії, що це можливо. А якщо вони розуміють, що можливі перевибори, то вони починають займатися передвиборчою агітацією", - пояснив Дунда.
Народний депутат також додав, що Варшаву буде хитати, і їм буде не до ситуації в Україні.
"До чого це може призвести стосовно України? Останні два місяці ми вже бачили. Для України ця передвиборча агітація шляхом у рік є дуже загрозливою. Тому що Варшаву буде хитати, вона може провокувати будь-які тези, і їм буде не до ситуації в Україні. Радив би почекати, і мати надію, що результати виборів у Польщі будуть більш ґрунтовні, ніж зараз показують екзитполи", - підкреслив Дунда.
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