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Моравецький заявив про готовність до створення нового уряду Польщі

16 жовтня, 2023 понедiлок
08:35
Світ Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що новий уряд країни після парламентських виборів має сформувати чинна партія влади "Право і справедливість"

Про це повідомляє пресслужба прем'єра Польщі в соцмережі X.

"За традицією президент доручає місію формування уряду партії з найвищим результатом. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - сказав Моравецький.

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Раніше лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск заявив про готовність до створення нового уряду Польщі разом з опозиційними партіями "Третій шлях" та "Лівиця", які також пройшли до парламенту.

За даними екзітполів, правляча націонал-демократична партія "Право і справедливість" отримала 36,8%, опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" (на чолі з "Громадянською платформою") - 31,6%,, "Третій шлях" (блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання") - 13%, "Лівиця" - 8,6%. Крім того, 6,2% отримала націоналістична "Конфедерація", яка, таким чином, також проходить до парламенту.

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