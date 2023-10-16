Моравецький заявив про готовність до створення нового уряду Польщі

Про це повідомляє пресслужба прем'єра Польщі в соцмережі X.

"За традицією президент доручає місію формування уряду партії з найвищим результатом. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - сказав Моравецький.

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Раніше лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск заявив про готовність до створення нового уряду Польщі разом з опозиційними партіями "Третій шлях" та "Лівиця", які також пройшли до парламенту.

За даними екзітполів, правляча націонал-демократична партія "Право і справедливість" отримала 36,8%, опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" (на чолі з "Громадянською платформою") - 31,6%,, "Третій шлях" (блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання") - 13%, "Лівиця" - 8,6%. Крім того, 6,2% отримала націоналістична "Конфедерація", яка, таким чином, також проходить до парламенту.

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