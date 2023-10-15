Вибори у Польщі: регіони, де більше прихильників опозиції, дають рекордну явку

Загалом явка на 17:00 составила 57,54%. Про це на пресконференції о 18:30 за місцевим часом (о 19:30 за Києвом) повідомила Державна виборча комісія Польщі, передає Rzeczpospolita.

"Чотири роки тому явка о 17 годині була майже на 12% нижчою і склала 45,94%. Явка станом на 17:00 також є вищою, ніж на президентських виборах 2020 року - у першому турі вона (о цій годині - ред.) становила 48%, а у другому - 52%", - йдеться у повідомленні.

Станом на 17 квітня видано 16 425 830 бюлетенів.

Найвищу явку зафіксовано у двох варшавських округах – 20 (63,21%) і 19 (63,17%). Третім округом з найвищою явкою став округ 39 (місто Познань) з явкою 62,5%.

Найнижча явка була зафіксована в окрузі 21 (Ополе), де явка склала 52,26 відсотка, окрузі 22 (Кросно), де вона становила 54,41 відсотка, і окрузі 29 (Катовіце) - 54,55 відсотка.

Таким чином, є тенденція до вищої явки саме у тих регіонах, де переважають опозиційні настрої. Мова про Варшаву, захід та північ країни, що вважаються більш ліберальними та проєвропейськими, ніж консервативні схід і південь.

Також польські медіа та соцмережи рясніють світлинами великих черг до виборчих дільниць, зокрема, у Варшаві та закордоном.

Що стосується воєводств, то, як наголошує Rzeczpospolita із посиланням на Державну виборчу комісію, найвища явка зафіксована в Мазовецькому воєводстві - 60,67%. На другому місці - Малопольське воєводство (58,9%), а на третьому - Лодзьке воєводство (58,57%). Найнижча явка зафіксована в Опольському воєводстві - 52,28%.

Загалом 31 427 виборчих дільниць працюють з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом). Щойно вони зачиняться, тобто не раніше 21:00 (22:00 за Києвом), буде оприлюднено перші екзітполи.

Поляки сьогодні обирають 460 депутатів сейму та 100 сенаторів.

Загальна кількість виборців становить 29 091 533 осіб.

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Як наголосив очільник Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк, суттєвих порушень виборчого процесу, які могли б вплинути на підсумки голосування, не зафіксовано, передає Polska Agencja Prasowa.

Головними суперниками на цих виборах у Польщі є націонал-демократична партія "Право і справедливість", що вже 8 років поспіль перебуває при владі й має свого президента в особі Анджея Дуди, свого прем'єра, свій уряд, свою парламантську більшість й прагнула узяти під контроль судову гілку влади, та опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" на чолі з ексголовою Європейської Ради та експрем'єром Польщі Дональдом Туском.

Референдум

Одночасно у Польщі проходить загальнонаціональний референдум.

На обговорення винесено 4 запитання: