Трамп погрожує РФ санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори щодо України

Про це повідомляє Bloomberg.

"Трамп каже, що він, ймовірно, запровадить санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Трампа, "Зеленський хотів би миру, але для танго потрібні двоє, сказав він, маючи на увазі Путіна.

Президент США каже, що зустрінеться з Путіним, коли захоче.