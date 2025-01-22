Трамп погрожує РФ санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори щодо України
Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України
Про це повідомляє Bloomberg.
"Трамп каже, що він, ймовірно, запровадить санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України", - йдеться у повідомленні.
Також, за словами Трампа, "Зеленський хотів би миру, але для танго потрібні двоє, сказав він, маючи на увазі Путіна.
Президент США каже, що зустрінеться з Путіним, коли захоче.
- Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду заявив, що планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
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