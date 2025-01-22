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Трамп погрожує РФ санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори щодо України

Ксенія Золотова
22 січня, 2025 середа
01:23
Війна з Росією Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

"Трамп каже, що він, ймовірно, запровадить санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Трампа, "Зеленський хотів би миру, але для танго потрібні двоє, сказав він, маючи на увазі Путіна.

Президент США каже, що зустрінеться з Путіним, коли захоче.

  • Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду заявив, що планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Теги:
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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
переговори з РФ
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