Фінляндія підготувала 27-й пакет військової допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський подякував колезі з Фінляндії Александру Стуббу за підготовку наступного, 27-го пакету військової допомоги Україні
Про це поінформувала пресслужба Зеленського та він сам у телеграм.
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Зеленський зі Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти Росії.
"Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного, 27-го пакету військової допомоги Україні", - зазначив український президент.
Лідери обговорили також актуальні військові потреби України. Окрема увага – інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.
Зеленський подякував за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту, за конкретні кроки, за всі пакети допомоги й підтримку українців.
Ключовими темами зустрічі стали: зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти Росії. За словами Зеленського, усі ці кроки необхідні для наближення справедливого й тривалого миру, що є спільною метою України та Фінляндії, а запрошення для нашої держави на вступ до НАТО – ключова та найдієвіша гарантія безпеки, додав президент.
"Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – наголосив президент Фінляндії.
- Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен переконана, що угода щодо закінчення української війни буде укладена цього року.
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