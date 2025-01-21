Є певність, що мирна угода щодо війни в Україні буде цьогоріч, - МЗС Фінляндії

Про це вона заявила на дискусійній панелі "Дипломатія в умовах безладу" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

"Я впевнена, що мирна угода буде укладена цього року. Я була в Києві позаминулого тижня і мушу сказати, що ніхто не хоче і не заслуговує на мир більше, ніж Україна і, звичайно, українські діти", - наголосила Валтонен.

За її словами, настав час для миру в Європі.

"Питання стоїть уже не впродовж не останніх трьох років, а більш ніж десять. І воно полягає в тому, що саме Росія не хотіла миру, бо інакше, очевидно, вона б не вдерлася в сусідню країну" - сказала глава МЗС Фінляндії.

Вона підкреслила, що українці з допомогою інших країн змогли себе захистити.

"Я думаю, що українці виконали величезну роботу. Звичайно, ніхто не хотів мати три роки війни, але українці змогли захистити себе, з допомогою багатьох інших країн, і вони мають повне право на мир та території, згідно зі Статутом ООН", - додала Валтонен.