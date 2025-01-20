Макрон закликав надати Україні можливість вести перемовини з позиції сили та гарантувати безпеку після припинення бойових дій

Про це він сказав під час традиційної промови-побажання ЗС Франції, передає Укрінформ.

За словами Макрона, не може бути миру і безпеки в Європі без європейців і без переговорів між європейцями.

"Війна (в Україні, - ред.) не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - каже президент Франції.

Він також наголосив на необхідності нарощування потужності оборонної промисловості об’єднаної Європи. Натомість, як він каже, Франція вірить у силу НАТО, "оскільки це природна сфера для співпраці зі США, доки вони залишаються відданими європейській безпеці".