Макрон закликав Україну до "реалістичних дискусій" щодо територіальних питань
Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань
Про це передає BFMTV, пише РБК-Україна.
Зазначається, що під час щорічної зустрічі французьких послів Макрон закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". Він переконаний, що "лише вони можуть їх вести", щоб розв'язати війну.
"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів, в той час, як європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України, що буде їх першочерговим обов'язком", - заявив Макрон.
Крім цього, на думку Макрона, попри обіцянки нового президента США Дональда Трампа, за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде".
- Напередодні міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що "реальність на місцях" вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель.
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