Україні доведеться відмовитися від частини своєї землі, - міністр оборони Словаччини Калиняк
Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що "реальність на місцях" вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель
Про це він заявив в ефірі дискусійної програми "V politike", передає TASR.
За словами міністра, в інтересах Словаччини, щоб війна в Україні "негайно закінчилася і між двома воюючими сторонами встановилося перемир'я з подальшими мирними переговорами".
Калиняк заявив, що важливіше, ніж майбутні кордони, є те, якої форми набуде післявоєнна Україна.
"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе пересуватися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди матиме найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок", - наголосив Калиняк.
- Напередодні міністр закордонних і європейських справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що словацька дипломатія готова активно сприяти мирному процесу між Росією і Україною.
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