Україні доведеться відмовитися від частини своєї землі, - міністр оборони Словаччини Калиняк

Про це він заявив в ефірі дискусійної програми "V politike", передає TASR.

За словами міністра, в інтересах Словаччини, щоб війна в Україні "негайно закінчилася і між двома воюючими сторонами встановилося перемир'я з подальшими мирними переговорами".

Калиняк заявив, що важливіше, ніж майбутні кордони, є те, якої форми набуде післявоєнна Україна.

"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе пересуватися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди матиме найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок", - наголосив Калиняк.