У Словаччині підтвердили готовність країни стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною
У четвер, 26 грудня, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що словацька дипломатія готова активно сприяти мирному процесу між Росією і Україною
Про це повідомляє STVR.
"Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії", - наголосив Бланар.
Він зазначив, що підготовка до нового саміту проходитиме на різних рівнях, і Словаччина вже неодноразово пропонувала стати майданчиком для таких переговорів.
"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - уточнив словацький міністр.
Бланар також повідомив, що словацький уряд розмовляв про цю можливість зі своїми українськими партнерами під час міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня.
- 26 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нібито запропонував свою країну як майданчик для перемовин між РФ та Україною.
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