У Словаччині підтвердили готовність країни стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною

Про це повідомляє STVR.

"Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії", - наголосив Бланар.

Він зазначив, що підготовка до нового саміту проходитиме на різних рівнях, і Словаччина вже неодноразово пропонувала стати майданчиком для таких переговорів.

"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - уточнив словацький міністр.

Бланар також повідомив, що словацький уряд розмовляв про цю можливість зі своїми українськими партнерами під час міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня.