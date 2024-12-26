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Війна з Росією: хроніка
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Путін заявив, що не проти домовлятися щодо війни з Україною на майданчику Словаччини

Юлія Юліна
26 грудня, 2024 четвер
19:33
Війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нібито запропонував свою країну як майданчик для перемовин між РФ та Україною

Зміст

Про це він сказав російським пропагандистам 26 грудня.

Путіна запитали, чи можливе завершення конфлікту у 2025 році.

"У нас так кажуть у народі, так, вашими б устами та мед пити", - відповів російський диктатор.

"Ми теж прагнемо завершення конфлікту", - цинічно додав він.

Путін стверджує, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо він обговорював мирне врегулювання конфлікту в Україні. За словами диктатора, Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів Росії та України. Путін додав, що Росія не проти цього.

Водночас господар Кремля наголосив, що армія РФ й надалі домагатиметься успіхів на лінії бойового зіткнення.

"Зрозуміло, виходимо з того, що будемо вирішувати всі завдання спеціальної військової операції. Це взагалі завдання номер один", - сказав він.

Теги:
Новини
Україна
Словаччина
Володимир Путін
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