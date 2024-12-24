"Війна закінчиться у 2025 році": Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні

Про це заявив Орбан в інтерв’ю Magyar Nemzet.

"Війна закінчиться у 2025 році. Або завершивши її мирними переговорами, або знищивши одну з ворогуючих сторін", - сказав угорський прем'єр.

За його словами, у 2025 році замість політики війни повернеться політика мирних років, і світ знову матимемо великі економічні успіхи.

"Америка і Європа разом витратили близько 300 мільярдів євро на війну — гроші, які можна було б використати для швидкого підвищення рівня життя по всій Європі. Ми могли б зупинити міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Натомість ці гроші були просто спалені", - вважає Орбан.

Водночас він заявив, що у результаті п’ята частина території України перебуває під окупацією, багато сотень тисяч людей загинули, сотні тисяч були покалічені та поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами.

"Тим часом мільйони втекли з України, чия інфраструктура, транспортна та енергетична системи були зруйновані дощенту, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому", - каже він.