Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Закликаємо припинити аморальні маніпуляції": Україна відреагувала на угорську ідею "різдвяного перемир'я"

"Закликаємо припинити аморальні маніпуляції": Україна відреагувала на угорську ідею "різдвяного перемир'я"

Ксенія Золотова
16 грудня, 2024 понедiлок
21:32
Війна з Росією МЗС України

Після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони

Зміст

Про це заявили у МЗС у своїй реакції на угорську ідею "різдвяного перемир'я".

"Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. В дійсності після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони", - йдеться у повідмоленні.

У дипвідомстві України підкреслили, що вважають дії угорської сторони ще більш віддаленими від миротворчості, аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням, наголосили в МЗС, додавши, що все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир.

Читайте також: "Це не має нічого спільного з миром": голова угорської громади Києва Томпа припустив, чому насправді Орбан телефонував Путіну

"Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру", - йдеться у заяві.

Українська дипломатія стверджує що на заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор.

"Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі. Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України", - резюмували в МЗС України.

  • Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
МЗС України
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Анатолій Буряк
15 грудня, 2024 неділя
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
вирва
Автор Ксенія Золотова
15 грудня, 2024 неділя
Вирва глибиною 6 метрів: у Харкові російський "Іскандер-М" поцілив по території спорткомплексу
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
22:25
Ексклюзив
Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості втримати місто є, - полковник СБУ Костенко
22:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 226 боєзіткнень: РФ 72 рази штурмувала позиції ЗСУ на Курщині
22:12
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон заявив про ознаки втрат військових КНДР на Курщині
21:55
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
"Санкційний тиск проти енергосектору РФ варто продовжувати": Шмигаль поговорив із прем'єром Словаччини Фіцо
21:48
Дональд Трамп
"Це кривава бійня": Трамп заявив, що хоче поговорити з Путіним і Зеленським
21:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
План ворога звузити плацдарм ЗСУ на Курщині провалився, РФ поповнює лави північнокорейцями. Колонка Сергія Згурця
21:23
Ексклюзив
РФ Сирія
Що для РФ означає втрата військових баз у Сирії: пояснення експерта Центру близькосхідних досліджень
21:22
Володимир Зеленський
Зеленський: є багато подробиць щодо знищення північнокорейців, РФ намагається приховати їхні втрати
21:13
Бився у шкарпетках "ЗСУ": нігерійський боксер Ігвегбе віддав частину гонорару українській армії
20:52
знищені окупанти
Росіяни провели невдалі штурми на Луганщині: ЗСУ назвали мету і втрати ворога
20:39
Купʼянськ
Армія РФ обстріляла житловий сектор у Купʼянську: є загиблий та поранений
20:10
"Я більше не маю його довіри": міністерка фінансів Канади українського походження Фріланд звільнилася через розбіжності з Трюдо
20:05
OPINION
Стоп, традиціє?
19:58
Дональд Трамп
Трамп не виключив скасування дозволу США на далекобійні удари України по РФ
19:53
Дональд Трамп
Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, однак прийме його у разі візиту
19:30
Дональд Трамп
"Кількість загиблих є астрономічною": Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо припинення війни в Україні
19:24
Білий дім
Foreign Affairs: Ціна американського відступу. Чому Вашингтон має відкинути ізоляціонізм і прийняти лідерство
19:20
Михаїл Кавелашвілі
У РФ заявили про готовність до нормалізації відносин з Грузією після обрання Кавелашвілі президентом
19:14
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Щонайменше 50 нардепів отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів, - аналітикиня Руху ЧЕСНО
19:12
Юрій Бойко
У ВР подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини через його проросійську заяву
19:05
Ексклюзив
Юрій Бойко
Нардеп Гончаренко припустив, що спричинило публічну активність Бойка
19:01
Зарплата, стипендія, соцвиплати: у Дії з'явиться єдина картка для усіх держвиплат
18:58
Директор Всеукраїнського об’єднання ФРУ Defence Ігор Фоменко
"Телефонне право" при призначенні керівників оборонних підприємств погано сприймається партнерами, - голова Федерації роботодавців України
18:51
Кая Каллас
Євросоюз підготує 75 тис. українських військових до кінця зими, - глава дипломатії ЄС Каллас
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:38
постер США
США запровадили санкції проти осіб і організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР
18:37
Росіяни атакували Нікополь і район артилерією та дронами-камікадзе: є постраждала
18:27
OPINION
Консорціум оборонної інформації: чому державі потрібна експертна допомога у зміцненні оборони України?
18:23
Дональд Трамп
Після інавгурації Трампа нічого кардинально не зміниться, але може бути пауза у військових діях, - співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак
18:21
Петер Сіярто
"Буде втрачена остання надія на мир": Сіярто заявив, що завадив включенню патріарха Кирила до санкційного списку ЄС
18:10
Огляд
Міхаель Шумахер у грудні 2012 року
Шумахер став жертвою шантажу, а тренера збірної Китаю посадили на 20 років. Головні новини світового спорту за тиждень
18:08
Ексклюзив
ракета-дрон "Пекло"
Низька вартість і висока ефективність: Defense Express про крилату ракету "Пекло"
18:05
OPINION
Троща російських танкерів у Керченській протоці: що чекає на Балтику
18:05
світло
Укренерго: 17 грудня вимкнення світла не прогнозується
18:00
Інфографіка
БпАК "Лелека-100"
Лелеки, що несуть не нове життя, а смерть росіянам: все про український БПЛА "Лелека-100", який називають "очима української артилерії"
17:47
Олаф Шольц
Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца
17:43
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський
Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю, - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський
17:15
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні
17:14
Євробачення-2025: організатори оприлюднили логотип та показали, як виглядатиме сцена
17:08
Пресреліз
Еспресо логотип
Телеканал "Еспресо" зазнав хакерської атаки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV