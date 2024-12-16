"Закликаємо припинити аморальні маніпуляції": Україна відреагувала на угорську ідею "різдвяного перемир'я"

Про це заявили у МЗС у своїй реакції на угорську ідею "різдвяного перемир'я".

"Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. В дійсності після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони", - йдеться у повідмоленні.

У дипвідомстві України підкреслили, що вважають дії угорської сторони ще більш віддаленими від миротворчості, аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням, наголосили в МЗС, додавши, що все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир.

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"Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру", - йдеться у заяві.

Українська дипломатія стверджує що на заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор.

"Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі. Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України", - резюмували в МЗС України.