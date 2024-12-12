"Це не має нічого спільного з миром": голова угорської громади Києва Томпа припустив, чому насправді Орбан телефонував Путіну

Про це розповів Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері телеканалу "Еспресо".

"Орбан є маріонеткою Путіна, і його дзвінок до Путіна не був пов'язаний з Україною. Це не мало нічого спільного з миром. Він телефонував Путіну виключно з власних інтересів. Річ у тім, що Росія підвела Угорщину, пообіцявши побудувати атомну електростанцію в Угорщині за 12 млрд євро. Розмови про це тривали понад 10 років, а будівництво електростанції навіть не розпочато. Тепер Росія шантажує Угорщину, заявляючи, що вартість будівництва буде значно вищою", - повідомив він.

За його словами, Орбан розраховував на певні преференції та заявляв, що Угорщина стане енергетично незалежною країною завдяки дешевій електроенергії. Це допомагало йому здобувати підтримку на виборах.

"За інформацією угорської преси, Кремль поставив умову Орбану просувати антиукраїнські наративи, звинувачуючи Україну у всіх проблемах і закликаючи її здатися на умовах Росії. Якщо коротко, то саме про це йшлося у розмові. Отже, позиція Орбана не має нічого спільного з миротворчою діяльністю. Він просто хоче змусити Україну капітулювати на умовах Росії", - додав він.