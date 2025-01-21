Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Відбулася зустріч посла України Євгена Корнійчука з заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель.

"Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне вирішення цього питання", - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії. Також обговорено питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонньої співпраці в економічній, консульській та гуманітарній сферах.