Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Звідки беруться українські "с*ачі"?
OPINION

Звідки беруться українські "с*ачі"?

Сергій Марченко
21 січня, 2025 вiвторок
20:00
Погляд

Одна з найбільш вдалих російських ІПСО – брехня про українські "с*ачі"*

Зміст

Обговорення українським громадянським суспільством проблем держави подається не як дискусія, а як "с*ачі" та неспроможність українців керувати своїм життям. На противагу, російська традиція, що не передбачає "с*ачів", подається як ознака сили держави та мудрості російського народу. Те, що на Росії просто неможливі ніякі "с*ачі" та обговорення, бо московський цар та його бояри все вирішують одноосібно, хейтери "українських "с*ачів" сором'язливо замовчують. 

Чому російська ІПСО про "їб*шить своїх" така популярна в Україні? Все максимально просто: бо меншовартість українців – це державна політика окупантів, яку вони насаджували сотнями років. І ці сотні років негативного досвіду не минули дарма. 

Сформувалася ціла плеяда українчиків, які щебечуть мовою окупанта навіть після 22 року і пасуться на російських новинних ресурсах та транслюють сюди їхню пропаганду. 

Ці українчики, в повній відповідності до насадженого окупантами почуття меншовартості, інколи сварять Медузу чи Дождь і тягають їхні скріни з коментами "Який крінж!". Але вперто продовжують читати новини російською на російських ресурсах. Бо, на їхню думку, справжня журналістика може бути не в Києві, а в Москві.

Читайте також: Віра — це і є шлях 

Коли такі персонажі говорять щось на кшалт "Їб*шити своїх", вони відверто брешуть. Бо коли у міністра Рєзнікова купують для армії яйця по 17, то цей міністр може бути чий завгодно: Льовочкіна, Суркіса, Єрмака – але він точно не наш. І їб*шити його, це точно не їб*шити своїх. Бо він не свій. 

Також не свій міністр Умєров, який забрав у прозорих закупників з АОЗ 23 мільярди гривень, щоб купити за завищеними цінами снаряди у польської фірми-прокладки. І він не свій не тому, що він кримський татарин, а тому, що не можна так розпоряджатися коштами, яких і так катастрофічно бракує. Не можна забирати в армії снаряди, виконуючи розпорядження зверху, щоб хтось вкрав чергові мільярди. І коли міністра Умєрова їб*шать, це не своїх. Бо він не наш. 

Не наші йоб*ні прокурори-інваліди, яких із понад 500 рил звільнили аж 5. І ті відновляться через суд ще й компенсацію за прогули отримають. Не наша Генеральна прокуратура, яка дивиться крізь пальці на ці вибрики своїх вс*атих синів. 

Не наші депутати, що створили коаліцію з представниками Путіна з ОПЗЖ в українській Верховній Раді. Вони путінські, російські, єрмаковські, бойківські – які завгодно, тільки не наші. Їб*шити цих потвор не тільки можна, а треба! І це ніяким чином не буде їб*шити своїх, бо вони ні разу не свої. Вони чужі.

Читайте також: Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін

В сухому залишку, "с*ачі" між своїми переважно стосуються таких тем, як з квасолею варити борщ, чи без, і чим бризкати жука. Всі інші, політичні теми, які обговорюють українці дуже рідко бувають "с*ачами" між своїми. Переважно, це "с*ачі" між нами, войовничою меншістю, яка за правду, незалежність, свободу і ними – корупціонерами, проклятими баригами, що наживаються на солдатській крові, манкуртами без роду і племені, які моляться на свій гаманець і яким абсолютно по барабану, виживе наша країна чи ні, і яка буде ціна в життях

Дуже прошу всіх, хто має хоч крихту критичного мислення, не повторювати російські ІПСО про українців, як роз'єднаний народ. Це фактична неправда. Майдани, окупація Криму і Донбасу, велика війна неодноразово спростували брехні московитів і корисних ідіотів про "с*ачі". Не було ніяких "с*ачів" у вирішальні моменти. "С*ачі" з'явилися тільки тоді, коли політики замість опору ворогу, почали займатися виборами. І якщо ви не знали, звідки беруться "українські "с*ачі", то вони тільки з двох місць: з передвиборчих штабів і з російського ІПСО. Правда, цікавий збіг?

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
вибори
політика
Війна з Росією
фейк
пропаганда
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Анатолій Буряк
20 січня, 2025 понедiлок
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.07
    Купівля 42.07
    Продаж 42.63
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 січня
20:12
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ
20:04
Ексклюзив
Є певні підстави для стриманого оптимізму: Defense Express про темпи виробництва російського ВПК
19:55
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що опозиція готує у Словаччині Майдан із захопленням урядових будівель
19:48
PR
Ванна – центральний елемент ванної кімнати
19:36
"Динамо-Галатасарай". 21 січня 2024
"Динамо" заробило перші очки в Лізі Європи
19:28
Дональд Трамп
Трамп заявив, що США запровадять 25% мито на товари з Канади й Мексики
19:27
Оновлено
Маск на інавгурації Трампа зробив жест, схожий на нацистське привітання. Німеччина відреагувала
18:59
Сценарист "Таксиста" та "Одержимості" Пол Шредер зізнався, що спитав ідеї для фільмів у ChatGPT і йому сподобалося
18:58
Дональд Трамп
Трамп помилково назвав Іспанію країною - членом БРІКС, у Мадриді відреагували
18:42
На Сумщині сапери знешкодили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд
18:41
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Федієнко: раджу відповідальним за мобілізаційні плани підприємств надіслати листи в ТЦК, щоб заброньованих взяли на спецоблік
18:30
Покровськ
Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ і намагаються обійти місто з заходу, - ОСУВ "Хортиця"
18:16
Ексклюзив
Прапори України та ЄС
Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті: журналістка Висоцька про результати засідання Ради ЄС з економіки та фінансів
18:15
Оновлено
Екскомбата ЗСУ Лапіна, підозрюваного в неналежній обороні Харківщини у 2024 році, взяли під варту
18:11
Ексклюзив
ботоферма
Російські ботоферми у соцмережах більш активні ввечері, - керівник ГО "CAT-UA"
18:05
Ексклюзив
Міна M6A2
Антикорупційна рада Міноборони про публікацію Згурця щодо застарілих мін: найближчим часом жодні міни не купуватимуть
18:02
OPINION
Ізраїль — Хамас: до чого тут Україна?
17:52
Максим Буткевич
Звільнений з російського полону правозахисник і журналіст Максим Буткевич став членом українського ПЕН
17:46
У Києві приватну компанію викрили на постачанні Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої форми
17:46
викрадений автомобіль
У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію транспортних засобів після хакерської атаки на реєстри
17:45
Ексклюзив
Міністерство оборони
"Вирішувати треба на стратегічному рівні": Гудименко назвав головну проблему в Міноборони
17:40
Ексклюзив
Євстратій Зоря
Московський патріархат чекає, що Росія повернеться, – архієрей ПЦУ Євстратій Зоря
17:24
Стівен Фрай
Британський актор і комік Стівен Фрай закликав світ звертати увагу на війну в Україні
17:23
Володимир Зеленський у Брюсселі
У Курській області загинули 4 тис. солдатів КНДР, - Зеленський
17:18
Оновлено
Володимир Зеленський в Давосі
"Чи помічатиме Трамп Європу?": Зеленський заявив, що європейці мають боротися за місце в союзах і технорозвитку
17:14
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд оновив механізм обліку й обслуговування прифронтових фортифікацій
17:02
ВЛК_військовий квиток
Роздрукований військово-обліковий документ підтверджувати в ТЦК не потрібно, - Мінцифри
17:01
Тисяча гривень
З початку року "тисячу Зеленського" отримали понад 3,3 млн українців
16:56
Білорусь
У Білорусі відбувається дострокове голосування на псевдовиборах президента
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 55 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:33
В УПЦ МП заявили, що невідомі "осквернили розписами" їхню церкву на Буковині
"Московський патріархат вибрав тактику вичікування": митрополит ПЦУ Євстратій Зоря про перешкоди переходу громад з УПЦ МП
16:30
Ексклюзив
окупанти танк
Це не стратегія "другої армії світу": військовослужбовець Тимочко про можливий наступ РФ на Дніпропетровщину
16:15
соцмережа Х (Твіттер)
Віцепрем'єрка Іспанії видалила свою сторінку в Х через риторику та жести Маска під час інавгурації Трампа
16:03
OPINION
Спочатку було слово "Гренландія". І понеслось...
15:55
Дональд Туск
Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США
15:52
Оновлено
Карта переходів громад з московського патріархату станом на січень 2025 року
15:37
Сі Цзіньпін і путін
"Довгостроковий мир на основі інтересів РФ": Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку
15:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті: кількість жертв зросла до 66
15:24
ЄС посилює боротьбу з мовою ворожнечі в інтернеті: Кодекс поведінки+ підписали найбільші медіаплатформи
15:20
Ілюстративне фото
Повернення історичних назв: Україна перейменувала 22 об'єкти в окупованому Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV