Він не має права на другий термін через його дії, фатальні для України:

1. Замість готуватись до повномасштабного вторгнення, він клав асфальт. Так, у 2020-21 роках його влада браво рапортувала про найвищі показники на оборону, закладені у бюджетах цих років. Але закласти — не значить використати. Державне оборонне замовлення зривав друг батька Єрмака міністр оборони Таран, за що заслужив почесне заслання послом у Словенію. А гроші наприкінці року перекидали на велике будівництво доріг. Це, наприклад, як відкласти гроші поставити бронедвері від буйного сусіда-рецидивіста, потім витратити їх на купівлю телевізора, щоб поржать, однак сусід врешті решт вломився.

2. Зеленський не став лідером і перед вторгненням. Попри всі прямі попередження США і Великої Британії, він відмовлявся сприймати реальність. Його слуга Гетьманцев називав популістами нас, тих, хто вимагав негайно дати хоча б 50 мільярдів на потреби оборони. Зеленський додавав, що можна витратити гроші на армію, але як же тоді будувати дороги? Він жив в уявному світі травневих свят і шашликів і тягнув туди всю країну. В результаті Україна опинилася беззахисною з північного і південного напрямків, бо верховний головнокомандувач сліпо не вірив у велику війну. Читайте також: Газовий зашморг: хто відновив транзит у 2019-му?

3. Зеленський знав про напрямки атаки від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який поклав йому на стіл карту за місяць до вторгнення. Але навіть напередодні початку повномасштабної війни Зеленський не віддав наказ попередити мирне населення регіонів, які опинилися під ударом рашистів. Що далі сталося, нагадувати не буду.

Прихильники та захисники Зеленського зараз почнуть казати, що він виправився і став для світу уособленням боротьби проти окупантів. Я тут не збираюсь сперечатися, бо йдеться про інше: навіть виправлення непростимих помилок не дає права обійняти цю посаду вдруге. Далі будуть інші виклики, й ніхто не гарантує відсутність нових провалів у нових умовах. Бо ціна старих стала надзвичайно високою. Читайте також: Підсумки та перспективи: ми вистоїмо