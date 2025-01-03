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OPINION

Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін

Володимир Ар'єв
3 січня, 2025 п'ятниця
12:01
Погляд

Не лише через обіцянку бути лише один, і не через те, що перший вже пересидів

Зміст

Він не має права на другий термін через його дії, фатальні для України:

1. Замість готуватись до повномасштабного вторгнення, він клав асфальт. Так, у 2020-21 роках його влада браво рапортувала про найвищі показники на оборону, закладені у бюджетах цих років. Але закласти — не значить використати. Державне оборонне замовлення зривав друг батька Єрмака міністр оборони Таран, за що заслужив почесне заслання послом у Словенію. А гроші наприкінці року перекидали на велике будівництво доріг. Це, наприклад, як відкласти гроші поставити бронедвері від буйного сусіда-рецидивіста, потім витратити їх на купівлю телевізора, щоб поржать, однак сусід врешті решт вломився.

2. Зеленський не став лідером і перед вторгненням. Попри всі прямі попередження США і Великої Британії, він відмовлявся сприймати реальність. Його слуга Гетьманцев називав популістами нас, тих, хто вимагав негайно дати хоча б 50 мільярдів на потреби оборони. Зеленський додавав, що можна витратити гроші на армію, але як же тоді будувати дороги? Він жив в уявному світі травневих свят і шашликів і тягнув туди всю країну. В результаті Україна опинилася беззахисною з північного і південного напрямків, бо верховний головнокомандувач сліпо не вірив у велику війну. 

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3. Зеленський знав про напрямки атаки від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який поклав йому на стіл карту за місяць до вторгнення. Але навіть напередодні початку повномасштабної війни Зеленський не віддав наказ попередити мирне населення регіонів, які опинилися під ударом рашистів. Що далі сталося, нагадувати не буду.

Прихильники та захисники Зеленського зараз почнуть казати, що він виправився і став для світу уособленням боротьби проти окупантів. Я тут не збираюсь сперечатися, бо йдеться про інше: навіть виправлення непростимих помилок не дає права обійняти цю посаду вдруге. Далі будуть інші виклики, й ніхто не гарантує відсутність нових провалів у нових умовах. Бо ціна старих стала надзвичайно високою.

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По закінченні бойових дій, коли прийде час для виборів, Зеленський має піти! Це буде справедливо. Інша справа, чи дозволять йому так вчинити його гріхи та гріхи його оточення, які втискають страхом у президентське крісло? Але зараз точно не час Зеленському робити такі заяви — невідомо коли війна дозволить провести ці вибори.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
будівництво доріг
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