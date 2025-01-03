Угоди про постачання газу були запущені в 70-х рр. між СРСР і Європою (зокрема, Німеччиною), це спровокувало залежність ЄС від дешевих російських енергоносіїв на десятиріччя. Війна, розвʼязана РФ проти України, примусила ЄС посилити свою безпеку та енергетичну незалежність, відмовитися від російського газу.

Україна зупинила, нарешті, транзит російського газу нашою територією. Мова про 15 млрд куб. м. Це орієнтовно мінус 5 млрд дол. у рік для Москви, які б пішли на війну. Це серйозний удар по Газпрому і ми всі вітаємо це рішення.

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Але коли помийки Банкової завивають, чому цього не можна було зробити раніше, то це гарне запитання. Головне ОП не вийти на себе.

Нагадаємо — у 2016 Україна відмовилася від російського газу. А от підписали угоди про продовження транзиту в … 2019.

За це рано чи пізно прийдеться відповідати. Розмова тоді відбулася з ініціативи України. Хто понесе відповідальність за угоду, яка дала Кремлю мільярди на підготовку на війну і на її ведення?

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Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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