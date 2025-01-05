Сили оборони знищили 61 "шахед", ще 42 - локаційно втрачені
У ніч на 5 січня українські Сили оборони збили 61 зі 103 ударний БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Також 42 дрони були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 5 січня (із 19:00 4 січня) росіяни атакували 103 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 "шахеда" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано.
Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська армія ввечері суботи, 4 січня, запустила нові групи безпілотників по території України. У результаті обстрілу постраждали цивільні у Харківській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе