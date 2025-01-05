Сили оборони знищили 61 "шахед", ще 42 - локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 5 січня (із 19:00 4 січня) росіяни атакували 103 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 "шахеда" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).