Армія РФ запустила нові групи дронів по Україні: ситуація ввечері 4 січня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:57 військові поінформували, що нові групи ворожих ударних БПЛА заходять у повітряний простір Сумської області.

Станом на 21:57:

нові БПЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний/південно-східний;

БПЛА на півночі Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

О 21:24 нові ворожі ударні дрони заходили в повітряний простір Харківщини з ТОТ Луганщини із західним курсом. Крім того, за декілька хвилин Повітряні сили попередили про БПЛА в напрямку Чернігова зі сходу.

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