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Головна Війна з Росією Армія РФ запустила нові групи дронів по Україні: ситуація ввечері 4 січня
Оновлено

Армія РФ запустила нові групи дронів по Україні: ситуація ввечері 4 січня

Юлія Лаврук
4 січня, 2025 субота
21:29
Війна з Росією шахед

Російська армія ввечері суботи, 4 січня, запустила нові групи безпілотників по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:57 військові поінформували, що нові групи ворожих ударних БПЛА заходять у повітряний простір Сумської області.

Станом на 21:57:

  • нові БПЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний/південно-східний;
  • БПЛА на півночі Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

О 21:24 нові ворожі ударні дрони заходили в повітряний простір Харківщини з ТОТ Луганщини із західним курсом. Крім того, за декілька хвилин Повітряні сили попередили про БПЛА в напрямку Чернігова зі сходу.

Новина оновлюватиметься...

  • Українська протиповітряна оборона протягом суботи, 4 січня, збила 14 російських дронів, інші безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
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