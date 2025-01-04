Армія РФ запустила нові групи дронів по Україні: ситуація ввечері 4 січня
Російська армія ввечері суботи, 4 січня, запустила нові групи безпілотників по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 20:57 військові поінформували, що нові групи ворожих ударних БПЛА заходять у повітряний простір Сумської області.
Станом на 21:57:
- нові БПЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний/південно-східний;
- БПЛА на півночі Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
О 21:24 нові ворожі ударні дрони заходили в повітряний простір Харківщини з ТОТ Луганщини із західним курсом. Крім того, за декілька хвилин Повітряні сили попередили про БПЛА в напрямку Чернігова зі сходу.
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- Українська протиповітряна оборона протягом суботи, 4 січня, збила 14 російських дронів, інші безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
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