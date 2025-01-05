Окупанти КАБами обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранено 7 людей
Ввечері суботи, 4 січня, російські окупанти скинули керовані авіабомби на прикордонне місто Семенівка Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільних
Про це інформує Нацполіція.
Як зазначається, окупанти завдали авіаударів КАБами по житловому масиву прикордонного міста Семенівка Новгород-Сіверського району.
Станом на 23:00 було відомо про сімох потерпілих людей.
Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.
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