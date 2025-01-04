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Головна Світ Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон
Ексклюзив

Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон

Ірена Моляр
4 січня, 2025 субота
20:01
Світ Російський газ

Сергій Макогон, генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (2019-2022), зауважив, що припинення постачання російського газу до Придністров'я ніяк не пов'язано з зупинкою транзиту газу через Україну, бо в такому рішенні Росії присутні політичні чинники

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Придністров'ї ситуація дуже складна. Ми знаємо, що там фактично припинили роботу підприємства, також 1500 багатоквартирних будинків залишилися без тепла і гарячої води, є проблеми з електрикою. Але чому виникла ця ситуація? Росія завжди шантажувала Молдову, як і Україну. Останній раз вони відключали постачання газу до Молдови в жовтні 2021 року, і тоді Україна допомагала, надавши тимчасово 15 млн куб. м газу, щоб вони мали час почати закупівлю газу в Європі. І з того часу правобережна Молдова, яка підконтрольна Кишиневу, не купує російський газ", - зауважив Сергій Макогон.

За його словами, правий берег Молдови закупив собі достатньо газу для проходження всієї зими, у них є газ і в українських сховищах, і в румунських.

"Що з лівим берегом, з сепаратистами в Придністров'ї? Вони все життя сиділи на газовій гілці Російської Федерації. Газпром завжди постачав туди безкоштовний газ, і Придністров'я ніколи не сплачувало за цей газ. І ця влада в Придністров'ї ніяких запасів газу не робила, очікувала, що буде далі отримувати безкоштовно газ із РФ, але чомусь Кремль вирішив цього не робити. І це не пов'язано з зупинкою транзиту через Україну, тому що в офіційному повідомленні Газпрому щодо припинення постачання газу в цю зону про транзит через Україну взагалі немає нічого. Там написано: через наявність боргів Молдови за газ", - прокоментував ексочільник української ГТС.

Макогон додав, що Газпром сперечається з Кишиневом за $700 млн, але Молдова цей борг не визнає і не сплачує два чи три роки. Звідси виникає питання: чому зараз відключили, а не два роки тому?

"Нагадаю, що у РФ є можливість транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", як вони постачають його в Угорщину, але цього не зробили. Тому, я вважаю, що тут більше присутні політичні чинники, тому що в наступному півріччі будуть парламентські вибори в Молдові. І таким чином РФ хоче створити дуже суттєву гуманітарну кризу в Придністров'ї, щоб в Молдові населення почало думати: ой, давайте дружити знову з Російською Федерацією, нехай вони дають нам безкоштовний газ, ми не хочемо в Європу". Це стандартна тактика Кремля. Слід зазначити, що Росія те ж саме робила і у нас - відключали нам газ, потім були "Харківські домовленості" і так далі. Тому таку стандартну тактику РФ використовує у всіх країнах колишнього Радянського Союзу і навіть в деяких європейських", - резюмував пан Сергій.

 

 

Ситуація в Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
 

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Молдова
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Придністров'я
газопровід
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