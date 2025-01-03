Самопроголошене Придністров'я відмовилося від європейського газу, очікуючи російського

Про це тимчасовий виконувач обов’язків керівника компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан сказав IPN.

Так, Молдовагаз запропонував керівництву придністровського Тираспольтрансгазу допомогу у закупівлі газу через європейські платформи. Але так звана влада Придністров'я відхилила пропозицію, заявивши, що вона передбачає закупівлю газу за "вищими й нестабільними" цінами.

Тирасполь також заявив, що очікує відновлення постачання газу російським Газпромом у межах контракту, термін дії якого закінчується у 2026 році.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.