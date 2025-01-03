У самопроголошеному Придністров'ї запровадили віялові вимкнення світла

Про це повідомляє так зване міністерство економічного розвитку ПМР.

Вимкнення торкнуться Тирасполя, Бендер, Рибниці, Дубоссар і низки сіл.

"У Придністров'ї сьогодні, 3 січня, відбудуться віялові відключення електроенергії. Це з тим, що жителі республіки нині споживають більше електрики, ніж виробляє енергосистема", - йдеться у повідомленні фейкового відомства.

Жителів попередили, що у зв'язку з тривалістю технологічного процесу час вимкнення та ввімкнення електроенергії може бути збільшено до 30 хвилин.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.