У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ

Про це повідомили у "Тирастеплоенерго".

"У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства з 1 січня 2025 року з 07:00 припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності", - йдеться у повідомлені.

Винятками стануть установи зі стаціонарним перебуванням громадян так званих міністерства охорони здоров'я і міністерства соціального захисту та праці Придністров'я.



Влада невизнаної республіки заборонила громадянам використовувати газові або електричні плити для опалення квартири, а також порадила тепліше вдягатися та приймати профілактичні лікарські препарати від ГРЗ чи грипу.