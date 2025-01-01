У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу
Про це повідомили у "Тирастеплоенерго".
"У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства з 1 січня 2025 року з 07:00 припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності", - йдеться у повідомлені.
Винятками стануть установи зі стаціонарним перебуванням громадян так званих міністерства охорони здоров'я і міністерства соціального захисту та праці Придністров'я.
Влада невизнаної республіки заборонила громадянам використовувати газові або електричні плити для опалення квартири, а також порадила тепліше вдягатися та приймати профілактичні лікарські препарати від ГРЗ чи грипу.
- Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
- Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
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