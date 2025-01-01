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У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ

Світлана Кравченко
1 січня, 2025 середа
10:15
Світ Придністров'я

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу

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Про це повідомили у "Тирастеплоенерго".

"У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства з 1 січня 2025 року з 07:00 припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності", - йдеться у повідомлені.

Винятками стануть установи зі стаціонарним перебуванням громадян так званих міністерства охорони здоров'я і міністерства соціального захисту та праці Придністров'я.

Влада невизнаної республіки заборонила громадянам використовувати газові або електричні плити для опалення квартири, а також порадила тепліше вдягатися та приймати профілактичні лікарські препарати від ГРЗ чи грипу.

  • Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
  • Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
     
Теги:
Новини
газ
Придністров'я
Економіка
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