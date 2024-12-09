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У самопроголошеному Придністровʼї запровадили режим надзвичайного економічного стану

Світлана Кравченко
9 грудня, 2024 понедiлок
17:03
Світ Придністров'я

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну

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Про це інформує NewsMaker.

Згідно з указом Красносільського режим надзвичайного економічного стану запровадять на 30 днів. На час дії НП усі підприємства у регіоні мають "раціонально використовувати газ та інші енергоресурси". 

Також запровадять заборону на експорт енергоресурсів та встановлять обмеження на провадження окремих видів фінансової й економічної діяльності, включаючи переміщення товарів, фінансових засобів та надання послуг.

Тепер документ має затвердити парламент невизнаної республіки. Депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн, який спливає 1 січня 2025 року.

  • У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит через Україну російського газу в кінці року.
Теги:
Новини
газ
Молдова
Придністров'я
Економіка
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