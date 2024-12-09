У самопроголошеному Придністровʼї запровадили режим надзвичайного економічного стану

Про це інформує NewsMaker.

Згідно з указом Красносільського режим надзвичайного економічного стану запровадять на 30 днів. На час дії НП усі підприємства у регіоні мають "раціонально використовувати газ та інші енергоресурси".

Також запровадять заборону на експорт енергоресурсів та встановлять обмеження на провадження окремих видів фінансової й економічної діяльності, включаючи переміщення товарів, фінансових засобів та надання послуг.

Тепер документ має затвердити парламент невизнаної республіки. Депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.



Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн, який спливає 1 січня 2025 року.