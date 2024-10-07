Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо, йдеться у повідомленні в його Telegram.

"Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо всі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - наголосив очільник уряду.

Він зазначив, що українська влада розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу, однак розраховує на поступову диверсифікацію поставок.

"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Енергетичної Хартії", - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, що транзитна угода діє до кінця поточного року.

Зазначимо, що напередодні ЗМІ писали про намір Фіцо переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення термін дії угоди з Газпромом про транзит.