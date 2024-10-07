Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ
Київ не продовжуватиме угоду з Росією щодо транзиту газу українською газотранспортною системою після завершення строку її дії
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо, йдеться у повідомленні в його Telegram.
"Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо всі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - наголосив очільник уряду.
Він зазначив, що українська влада розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу, однак розраховує на поступову диверсифікацію поставок.
"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Енергетичної Хартії", - запевнив Шмигаль.
Нагадаємо, що транзитна угода діє до кінця поточного року.
Зазначимо, що напередодні ЗМІ писали про намір Фіцо переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення термін дії угоди з Газпромом про транзит.
- 16 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження.
- 14 вересня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ), аж до повної відмови від нього.
- 7 жовтня Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.08Продаж 45.78
- Актуальне
- Важливе