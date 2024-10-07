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Головна Економіка Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ

Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ

Юлія Юліна
7 жовтня, 2024 понедiлок
15:35
Економіка на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Київ не продовжуватиме угоду з Росією щодо транзиту газу українською газотранспортною системою після завершення строку її дії

Зміст

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо, йдеться у повідомленні в його Telegram.

"Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо всі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - наголосив очільник уряду. 

Він зазначив, що українська влада розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу, однак розраховує на  поступову диверсифікацію поставок.

"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Енергетичної Хартії", - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, що транзитна угода діє до кінця поточного року.

Зазначимо, що напередодні ЗМІ писали про намір Фіцо переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення термін дії угоди з Газпромом про транзит.

  • 16 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження.
  • 14 вересня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ), аж до повної відмови від нього.
  • 7 жовтня Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО.
Теги:
Новини
Україна
Росія
газ
Денис Шмигаль
Роберт Фіцо
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