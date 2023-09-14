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Єврокомісарка з енергетики закликає відмовитися від зрідженого газу РФ

14 вересня, 2023 четвер
14:11
Економіка скраплений газ корабель

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликає скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ), аж до повної його відмови

Про це інформує Reuters.

"Я закликаю всі держави-члени та всі компанії припинити купувати російський СПГ і не підписувати жодних нових газових контрактів із Росією після закінчення терміну дії чинних контрактів", - сказала Сімсон у Європарламенті.

За її словами, ЄС за останні 12 місяців купив 12,4 мільярда кубометрів СПГ з Росії. Вона зазначила, що цьогорічний обсяг може бути таким самим або навіть більшим, як у 2022 році. Європейський імпорт російського СПГ у січні-липні збільшився на 40% у порівнянні з тим же періодом 2021 року, до початку повномасштабної війни в Україні. Попри плани Союзу відмовитися від російського викопного палива до 2027 року, він продовжує купувати російський СПГ. Блок вже заблокував морський імпорт російської нафти та нафтопродуктів, таких як дизель.

"Ми можемо і маємо скоротити експорт російського СПГ, щоб повністю відмовитися від нього. Я хочу, щоб парламент і рада погодилися, щоб газовий пакет включав надійні положення, які дозволять державам-членам індивідуально обмежувати, де це дозволяє безпека постачання, доступ до російського експорту СПГ", - додала Сімсон.

Повідомляється, що у сховищах ЄС до початку зими було зібрано понад 100 млрд кубометрів газу. Сімсон виокремила, витрати газу блоком у серпні 2022 року - червні 2023 року знизилися на 17% у порівнянні з середньою величиною за останні п’ять років через заходи щодо ефективності та падіння попиту.

"За оцінками, ЄС може заощадити 65 млрд кубометрів газу з березня 2023 року по 24 березня", - наголосила вона.

  • Нагадаємо, напередодні зими 2022 року Росія почала газовий шантаж Європи. У ЄС знайшли альтернативні шляхи поставки і спокійно перезимували. На початку 2023 року транзит російського газу через територію Україні впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел.
  • Також повідомлялося, що за підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.
  • 14 квітня міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.  
  • 8 серпня стало відомо, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.
  • 16 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження.  
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