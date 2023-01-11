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Головна Економіка Транзит російського газу через Україну зменшився на 16%, - Reuters

Транзит російського газу через Україну зменшився на 16%, - Reuters

11 січня, 2023 середа
12:49
Економіка Російський газ

На початку 2023 року транзит російського газу через територію Україні впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел

Про це повідомили в Reuters із посиланням на джерела.

За останній тиждень транзит російського газу до Європи знизився на 16%, порівнюючи з попередніми даними. Це пов'язують із м'якою погодою на Заході та наявністю альтернативних джерел постачання газу до ЄС.

Підконтрольний Кремлю Газпром заявив, що добові поставки російського газу через Суджу до ЄС упродовж останніх 5 днів становили 35,5 млн кубометрів. Зазначається, що останні кілька місяців обсяги складали більш як 40 млн кубометрів.

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що менші обсяги, ймовірно, відображають рекордно високі зимові температури, які спостерігалися в більшій частині Європи протягом нового року.

  • Нагадаємо, Європейський союз виділяє 255 мільярдів євро на те, щоб реалізувати план Re-Power EU: спосіб ще зменшити залежність від Росії.

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Росія
газ
Європа
війна з Росією
Енергія
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2023, середа
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