Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС
Після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки", опублікованому 16 серпня.
Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу в Європу через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтися без російського газу, заявив топчиновник. Галущенко висловив сподівання, що Європа зможе диверсифікувати свої постачання й обійтися без російського газу в майбутньому.
Він підкреслив, що вважає очевидним, що Україна не буде вступати в переговори з російською стороною з цього питання. Він також відзначив заяву єврокомісара Кадри Сімсон про прагнення Європи повністю позбутися російського газу.
"По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів з росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це сталося", — заявив Галущенко.
Міністр сказав, що необхідно очікувати подальшого розвитку подій з огляду на непередбачувану агресивну політику Росії.
Разом з тим, він підкреслив, що Росія може припинити дію контракту в будь-який момент, оскільки угода залежить від російської сторони.
Галущенко також зазначив, що Україна може зіграти важливу роль у забезпеченні стабільності ринку газу в Європі цієї зими. Європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, як він вважає, буде тільки посилюватися.
"Україна здатна гарантувати безпеку постачань для Європи, і це важливо", — зазначив міністр.
- Нагадаємо, напередодні зими 2022 року Росія почала газовий шантаж Європи. У ЄС знайшли альтернативні шляхи поставки і спокійно перезимували. На початку 2023 року транзит російського газу через територію Україні впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел.
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