Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки", опублікованому 16 серпня.

Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу в Європу через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтися без російського газу, заявив топчиновник. Галущенко висловив сподівання, що Європа зможе диверсифікувати свої постачання й обійтися без російського газу в майбутньому.

Він підкреслив, що вважає очевидним, що Україна не буде вступати в переговори з російською стороною з цього питання. Він також відзначив заяву єврокомісара Кадри Сімсон про прагнення Європи повністю позбутися російського газу.

"По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів з росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це сталося", — заявив Галущенко.

Міністр сказав, що необхідно очікувати подальшого розвитку подій з огляду на непередбачувану агресивну політику Росії.

Разом з тим, він підкреслив, що Росія може припинити дію контракту в будь-який момент, оскільки угода залежить від російської сторони.

Галущенко також зазначив, що Україна може зіграти важливу роль у забезпеченні стабільності ринку газу в Європі цієї зими. Європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, як він вважає, буде тільки посилюватися.

"Україна здатна гарантувати безпеку постачань для Європи, і це важливо", — зазначив міністр.