Країни Балтії хочуть зупинити імпорт скрапленого газу з РФ
Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі
Про це повідомляє портал Delfi.
За словами міністра, він обговорив це в четвер з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.
"Ми дійшли єдиної думки, що скраплений нафтовий газ не повинен імпортуватися в три балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає", – сказав Крейвіс.
"Позиція Латвії також схожа, тому ми будемо шукати спільні рішення, як нам рухатися далі", – додав він.
Також зазначається, що наприкінці січня агентство Reuters повідомило, що російський експорт скрапленого газу до країн Балтії торік зріс зі 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, водночас експорт до Латвії зріс на 77%, до 232 тис. тонн, до Литви – у 8,5 раза, до 72 тис. тонн, а до Естонії – на 42%, до 27 тис. тонн.
- Раніше повідомлялося, що за підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.
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