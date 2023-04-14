Країни Балтії хочуть зупинити імпорт скрапленого газу з РФ

Про це повідомляє портал Delfi.

За словами міністра, він обговорив це в четвер з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.

"Ми дійшли єдиної думки, що скраплений нафтовий газ не повинен імпортуватися в три балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає", – сказав Крейвіс.

"Позиція Латвії також схожа, тому ми будемо шукати спільні рішення, як нам рухатися далі", – додав він.

Також зазначається, що наприкінці січня агентство Reuters повідомило, що російський експорт скрапленого газу до країн Балтії торік зріс зі 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, водночас експорт до Латвії зріс на 77%, до 232 тис. тонн, до Литви – у 8,5 раза, до 72 тис. тонн, а до Естонії – на 42%, до 27 тис. тонн.