У першому кварталі року нафтогазові доходи Росії впали на 45%

Про це йдеться у звітності міністерства фінансів РФ.

Так, у березні 2023 року доходи від торгівлі паливно-енергетичними товарами становили 688 млрд руб (8,6 млрд дол). Зростання доходів у березні на 30% до попереднього місяця зумовлене, зокрема, особливістю сплати підприємствами податків. У річному вимірі за місяць доходи впали на 43%.

За підсумками І кварталу року доходи за цією групою становили 1,6 трлн руб (20 млрд дол.). Для порівняння, торік за І квартал РФ отримала майже 3 трлн руб (близько 37 млрд дол.). Таким чином, падіння доходів становить 45%.

Крім того, від початку року Росія активно продає валюту та золото на ринку: обсяг продажу становив 334 млрд руб за І квартал 2023 року. Хоча з березня минулого року РФ тимчасово припинила публікацію цих даних, лише за січень-лютий торік агресор продав еквівалент 1,2 трлн руб.

Зауважимо, що стрімке падіння доходів за енергетичними сировинними товарами зумовлений, серед іншого, запровадженням країнами G7 стелі цін на нафту, яка є основним експортним товаром РФ. З боку країн ЄС (з винятком на трубопровідну нафту) та США діє ембарго на імпорт російської нафти (з 5 грудня) та нафтопродуктів (з 5 лютого).

Крім того, від початку повномасштабної війни РФ проти України країни-партнерки, передусім ЄС, відмовляються від закупівлі російського газу попри відсутність ембарго.