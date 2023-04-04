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Світові ціни на нафту зростають другий день поспіль

4 квітня, 2023 вiвторок
10:12
Економіка Нафта

Світові ціни на нафту зростають другий день поспіль після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток

Про це повідомляє видання Reuters.

Відомо, що ціни на нафту зросли, у вівторок, 4 квітня, після того, як плани ОПЕК+ скоротити видобуток сколихнули ринки напередодні. При цьому увага інвесторів перемкнулася на тенденції попиту та вплив вищих цін на світову економіку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5%, до 85,34 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,5% до 80,83 долара за барель.

Зазначається, що обидва контракти показника підскочили більш ніж на 6% у понеділок після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), шокували ринки оголошенням про плани зниження цільових обсягів видобутку ще на 1,16 млн барелів на добу.

Згідно з останніми планами, загальний обсяг скорочень ОПЕК+ складе 3,66 млн барелів на добу, включаючи скорочення на 2 млн барелів у жовтні минулого року, що відповідає приблизно 3,7% світового попиту.

"Ажіотаж покупців через скорочення видобутку ОПЕК+ вщух, і увага ринку перемкнулася на перспективи майбутнього попиту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

За його словами, у короткостроковій перспективі очікується зростання попиту в літній автомобільний сезон, але вищі ціни на нафту можуть посилити інфляційний тиск та продовжити підвищення відсоткових ставок у багатьох країнах, що може знизити попит. Кікукава зазначив, що наслідки можуть також викликати побоювання з приводу світової фінансової індустрії.

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Видання зазначає, що обмеження видобутку ОПЕК+ призвело до того, що більшість аналітиків підвищили свої прогнози цін на нафту марки Brent приблизно до 100 доларів за барель до кінця року. Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent до 95 доларів за барель до кінця цього року та до 100 доларів на 2024 рік.

Ця новина, однак, посилила побоювання інвесторів щодо вищих витрат для бізнесу та споживачів, викликавши побоювання, що інфляційний поштовх у світовій економіці через зростання нафтових цін призведе до ще більшого підвищення ставок.

Спостерігачі за ринком намагалися оцінити, як довго Федеральній резервній системі США може знадобитися продовжувати підвищувати процентні ставки, щоб знизити інфляцію, і чи економіка США може рухатися до рецесії.

Виробнича активність у США в березні впала до найнижчого рівня майже за три роки і може знизитися ще більше через посилення умов кредитування та підвищення вартості запозичень.

"Якщо сира нафта зможе подолати сильну смугу опору на рівні 82/83 долари, вона може повернутися до середніх та низьких 90 доларів, але продавці вишикуються в чергу, щоб продати на цих рівнях", - сказав Тоні Сайкамор, аналітик IG у Сіднеї.

  • 2 квітня стало відомо, що організація країн-експортерів нафти добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
  • У понеділок, 3 квітня, ціни на нафту почали зростати після того, як низка країн альянсу ОПЕК+, включаючи РФ і Саудівську Аравію, оголосили про додаткове скорочення видобутку.
Світ
нафта
США
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