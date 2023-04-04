"Не буде так погано, як ви думаєте": Байден про рішення країн-членів ОПЕК+ скоротити видобуток нафти
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на рішення країн-членів ОПЕК+ додатково скоротити видобуток нафти
Про це повідомляє Reuters.
На запитання про крок ОПЕК+, який спричинив стрибок базових цін на нафту, Байден закликав не перебільшувати вплив цього рішення.
"Це не буде так погано, як ви думаєте", - зауважив американський президент.
- 2 квітня стало відомо, що організація країн-експортерів нафти добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
- У понеділок, 3 квітня, ціни на нафту почали зростати після того, як низка країн альянсу ОПЕК+, включаючи РФ і Саудівську Аравію, оголосили про додаткове скорочення видобутку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе