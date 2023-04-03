Нафта дорожчає через скорочення видобутку ОПЕК+

Про це повідомляє видання enkorr.

Зазначається, що червневі ф'ючерси на Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $3,93 (4,92%), до $83,82 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $0,50 (0,6%), до $79,77 за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $3,84 (5,07%), до $79,51 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $1,3 (1,8%), до $75,67 за барель.

За підсумками березня Brent знизилася в ціні на 4,9%, за підсумками першого кварталу – на 7%, пише MarketWatch. Ф'ючерси на WTI втратили 1,8% і 5,7% відповідно, причому місячне зниження стало для північноамериканської марки п'ятим поспіль.

Увечері 2 квітня 8 із 20 країн ОПЕК+ оголосили про добровільне зниження нафтовидобутку з травня до кінця року. Заяву було зроблено напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) у понеділок.

За підрахунками, загальне зниження нафтовидобутку складе приблизно 1,657 млн б/д, з них по 500 тисяч б/д припаде на лідерів угоди – РФ і Саудівську Аравію.Також зазначається, що з країн не-ОПЕК збираються знизити видобуток Казахстан – на 78 тис. б/д, Оман – на 40 тис. б/д. З-поміж країн, що входять до ОПЕК, видобуток знижують ОАЕ – на 144 тис. б/д, Кувейт – на 128 тис. б/д, Ірак – на 211 тис. б/д, Алжир – на 48 тис. б/д, Габон – на 8 тис. б/д.

"Виробники явно незадоволені недавнім падінням, яке було швидше спекулятивним, ніж викликаним фундаментальними факторами. Швидше за все, їм вдасться повернути котирування на рівень вище $80 за барель, плюс вони намагаються превентивно реагувати на менше, ніж очікувалося збільшення глобального попиту на нафту в найближчі місяці. Міністр нафти Саудівської Аравії полюбляє застати ринок зненацька, особливо коли це може зашкодити спекулянтам, які грають на зниження", – сказав MarketWatch аналітик Saxo Bank Оле Хансен.