Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Нафта дорожчає через скорочення видобутку ОПЕК+

Нафта дорожчає через скорочення видобутку ОПЕК+

3 квітня, 2023 понедiлок
10:52
Економіка Нафта

Ціни на нафту зростають в понеділок, 3 квітня, після того як низка країн альянсу ОПЕК+, включаючи РФ і Саудівську Аравію, оголосили про додаткове скорочення видобутку

Про це повідомляє видання enkorr.

Зазначається, що червневі ф'ючерси на Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $3,93 (4,92%), до $83,82 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $0,50 (0,6%), до $79,77 за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $3,84 (5,07%), до $79,51 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $1,3 (1,8%), до $75,67 за барель.

За підсумками березня Brent знизилася в ціні на 4,9%, за підсумками першого кварталу – на 7%, пише MarketWatch. Ф'ючерси на WTI втратили 1,8% і 5,7% відповідно, причому місячне зниження стало для північноамериканської марки п'ятим поспіль.

Увечері 2 квітня 8 із 20 країн ОПЕК+ оголосили про добровільне зниження нафтовидобутку з травня до кінця року. Заяву було зроблено напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) у понеділок.

За підрахунками, загальне зниження нафтовидобутку складе приблизно 1,657 млн б/д, з них по 500 тисяч б/д припаде на лідерів угоди – РФ і Саудівську Аравію.Також зазначається, що з країн не-ОПЕК збираються знизити видобуток Казахстан – на 78 тис. б/д, Оман – на 40 тис. б/д. З-поміж країн, що входять до ОПЕК, видобуток знижують ОАЕ – на 144 тис. б/д, Кувейт – на 128 тис. б/д, Ірак – на 211 тис. б/д, Алжир – на 48 тис. б/д, Габон – на 8 тис. б/д.

"Виробники явно незадоволені недавнім падінням, яке було швидше спекулятивним, ніж викликаним фундаментальними факторами. Швидше за все, їм вдасться повернути котирування на рівень вище $80 за барель, плюс вони намагаються превентивно реагувати на менше, ніж очікувалося збільшення глобального попиту на нафту в найближчі місяці. Міністр нафти Саудівської Аравії полюбляє застати ринок зненацька, особливо коли це може зашкодити спекулянтам, які грають на зниження", – сказав MarketWatch аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

  • 2 квітня повідомлялося, що організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ все ще вважає, що найкращою відповіддю на зростаючу невизначеність на нафтовому ринку, спричинену банківською кризою, є утримання своїх теперішніх обсягів видобутку.
  • 2 квітня організація країн - експортерів нафти добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
Росія
Саудівська Аравія
нафта
війна з Росією
Читайте також:
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергій Згурець
2 квітня, 2023 неділя
Під Бахмутом РФ, імовірно, переформатує оборону та наступ. Колонка Сергія Згурця
Збір підписів у Хмельницькому
2 квітня, 2023 неділя
Парафія собору УПЦ (МП) у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Духовенство втікло
1 квітня, 2023 субота
Дві людини зараз правлять у Росії, - Піонтковський
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 квітня
12:05
Бізнес, економіка під час війни
У Зеленського прогнозують, що економіка України вийде на довоєнний рівень за два роки після перемоги
12:01
Ганна Маляр
Маляр спростувала ворожий фейк про "темники" для українських ЗМІ щодо висвітлення ситуації в Бахмуті
12:01
OPINION
Василь Зима
До адептів офіційної "якбитології"
11:47
Колишній президент Косова Хашим Тачі
Звинувачений у воєнних злочинах експрезидент Косова Тачі заявив про невинуватість у суді в Гаазі
11:41
Оновлено
У Мелітополі вибухнуло авто колаборанта Зубарєва: відповідальність взяли партизани, пообіцявши дістати й інших зрадників
11:39
Ексклюзив
F-16
Навіть 20-30 літаків F-16 дали б нам повну перевагу у повітрі, - військовий аналітик Гетьман
11:31
Дональд Трамп
Трамп прилетить на суд до Нью-Йорка: поліція зводить барикади, очікуються протести
11:13
дощ
Переважно холодно та з опадами: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на Вербний тиждень
11:02
Дмитро Кулеба
Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Це перше зібрання на рівні голів МЗС за участі України з 2017 року
10:54
Коригувала вогонь по лікарнях та гуртожитках у Краматорську: СБУ затримала колаборантку
10:43
МіГ-29
У Дуди заявили про прибуття до України кількох польських винищувачів МіГ-29
10:31
ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ доставив в Україну партію комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи
10:16
електроенергія
Через негоду знеструмлено частину Київської та Одеської областей
10:12
Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини прибули до України
10:05
Інфографіка
курс долара
Курс валют в Україні на 3 квітня: ціна долара, євро, злотого
10:01
OPINION
Євстратій Зоря
Побиття у Хмельницькому: народ не хоче слухати, що кажуть в УПЦ-МП
09:59
Михайло Федоров
"Це неможливо зробити": Федоров про інформацію щодо вручення повісток у месенджерах
09:58
російські військові окупанти
Міноборони Росії намагається відновити репутацію бригади, яка стала синонімом невдач в Україні, - британська розвідка
09:48
Ексклюзив
M142 HIMARS
Контрнаступ ЗСУ вже триває на окремих напрямках, - Згурець
09:36
Дуда і Зеленський
Зеленський відвідає Польщу 5 квітня
09:28
За добу ворог випустив 131 снаряд по Херсонській області: загинув мирний житель
09:17
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині поранень зазнала жінка, пошкоджені об'єкти промисловості
09:06
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація для участі у НМТ
08:58
На Житомирській трасі під Києвом зіткнулися автобус і дев'ять легковиків
На Житомирській трасі під Києвом зіткнулися автобус і дев'ять легковиків, є постраждалі
08:45
Загиблі діти
Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 467
08:42
Уламки ракети російської ППО у тимчасово окупованому Мелітополі прилетіли в будинок, є постраждалі, - мер
08:38
Авіаносці класу "Німіц"
США, Південна Корея та Японія проведуть протичовнові навчання
08:23
Костянтинівка, ракетний удар
За добу РФ убила шість жителів Костянтинівки, в області 15 поранених
08:07
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати ворога
ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових, 13 дронів і танк
08:01
OPINION
Петро Олещук
Антидемократичний пакт розвалила слабка Росія
07:57
На фото: лідер Scorpions Клаус Майне
Гурт Scorpions планує дати концерт у центрі Києва після війни
07:56
Оновлено
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
Вибух у кав'ярні Петербурга, де загинув російський воєнний пропагандист Татарський: кількість постраждалих зросла до 32
07:40
На чергуванні у Чорному морі перебувають 2 ракетоносії РФ, спостерігається активність кораблів у тимчасово окупованому Севастополі, - Гуменюк
07:27
Михайло Федоров
Федоров: Україна стане провідною державою у розвитку військових інновацій
07:13
Владлен Татарський
ISW сказав, як Кремль може використати вбивство "військкора" Татарського
06:51
ЗСУ
ЗСУ відбили понад 70 атак ворога, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, - Генштаб
06:35
Торнадо у США
У США руйнівний торнадо забрав життя 32 людей
06:18
Пропагандистські плакати на окупованих територіях України
На окупованій Херсонщині колаборанти готуються до "виборів", - ОК "Південь"
05:57
Михайло Федоров
Аpple планують залучити до повоєнного перепису населення України
05:36
Китайська ракета-носій
Китайці вивели на орбіту супутник за допомогою нової ракети-носія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV